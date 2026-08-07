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Giriş Tarihi: 7.08.2026 09:35 Son Güncelleme: 7.08.2026 09:39

Hatay'da feci kaza! Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti

Hatay’da aynı istikamette ilerleyen otomobile ok gibi saplandıktan sonra sürüklenerek karşı yönden gelen hafif ticari aracın altında kalan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü Osman Yamaner’in hayatını kaybetti kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Hatay’da feci kaza! Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti
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Hatay'ın Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde feci kaza meydana geldi. 22 yaşındaki Osman Yamaner, motosikletiyle ilerlediği esnada dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandı ve ardından sürüklenerek karşı yönden gelen hafif ticari aracın altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yamaner, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü karşı yönden gelen aracın altında kaldı! Korkunç anlar kamerada | Video

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan Yamaner'in motosikletiyle otomobille çarpıştığı ve ardından devrilen motosikletten uçarak hafif ticari aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

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Hatay'da feci kaza! Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti
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