Hatay’da feci kaza! Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde feci kaza meydana geldi. 22 yaşındaki Osman Yamaner, motosikletiyle ilerlediği esnada dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandı ve ardından sürüklenerek karşı yönden gelen hafif ticari aracın altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yamaner, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü karşı yönden gelen aracın altında kaldı! Korkunç anlar kamerada | Video
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan Yamaner'in motosikletiyle otomobille çarpıştığı ve ardından devrilen motosikletten uçarak hafif ticari aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.