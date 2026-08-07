Hatay’da feci kaza! Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde feci kaza meydana geldi. 22 yaşındaki Osman Yamaner, motosikletiyle ilerlediği esnada dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandı ve ardından sürüklenerek karşı yönden gelen hafif ticari aracın altında kaldı.