Hatay’da feci kaza! Şoförünü arı sokan TIR akaryakıt istasyonuna daldı: O anlar kamerada

TIR ŞOFÖRÜ YARALANDI

TIR, bu sırada istasyonda yakıt alan Osman Bahadır yönetimindeki 35 ASN 601 plakalı başka bir TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baygınlık geçiren ve kazada yaralanan Fevzi Dursun'u Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise olası bir tehlikeye karşı akaryakıt istasyonunda soğutma çalışması yaptı.