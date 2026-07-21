Hatay’da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

5 İŞÇİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 işçi, ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör