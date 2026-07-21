Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 21.07.2026 16:16

Hatay'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrilen servis minibüsündeki 5 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Hatay’da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 15.00 sıralarında Reyhanlı-Hatay kara yolu Çatalhöyük mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

5 İŞÇİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 işçi, ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY #REYHANLI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA