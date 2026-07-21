Hatay'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrilen servis minibüsündeki 5 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Reyhanlı-Hatay kara yolu Çatalhöyük mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
5 İŞÇİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 işçi, ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.