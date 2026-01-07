Hatay’da hastanede canlı bomba paniği: Tüm hastane tahliye edildi! Valilikten açıklama geldi

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'üzerimde bomba var' diyen bir kişi polikliniklerin bulunduğu koridora girdi. Hastanede büyük bir panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, önlem amaçlı hastaları ve hastane personelini tahliye etti.
AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL!
Polis ekipleri uzun bir uğraşın ardından canlı bomba olduğunu iddia eden B.O.'yu etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan B.O. ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yapılan araştırmada B.O.'nun akli dengesinin yerinde olmadığı ve Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları bölümünde kaydının olduğu anlaşıldı.
HATAY VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Hatay Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda canlı bomba ihbarının asılsız olduğunu belirtilerek, "Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıklarından kaydı bulunan B.O. adlı şahıs üzerinde canlı bomba olduğunu iddia etmiştir. Anlık müdahale edilmiş, Hastanede gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. adlı şahıs ile ilgili tahkikata başlanmıştır. Hastanemizde hizmet vermek ile ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.