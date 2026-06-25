Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da hayrete düşüren anlar! Rahat tavırları pes dedirtti: Motosikleti itekleyerek çalan hırsız suç makinesi çıktı!
Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:22

Hatay’da hayrete düşüren anlar! Rahat tavırları pes dedirtti: Motosikleti itekleyerek çalan hırsız suç makinesi çıktı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen hırsızlık akıllara durgunluk verdi. Suç makinesi çıkan hırsızın park halindeki motosikleti itekleyerek çaldığı anlar kameraya yansırken rahatlığı pes dedirtti. Görüntüler üzerine polis ekiplerince yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Hatay’da hayrete düşüren anlar! Rahat tavırları pes dedirtti: Motosikleti itekleyerek çalan hırsız suç makinesi çıktı!
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Olay, 15 Haziran tarihinde Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Uyan Caddesi üzerinde yaşandı. Mahallede yaşayan vatandaşa ait motosiklet, gece saatlerinde çalındı. Gece saatlerinde evin önüne gelen şüpheli şahsın, motosikleti ittirerek çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SUÇ KAYDI AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Motosikletinin yerinde olmadığını gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şüpheli şahsın 54 suç kaydı olan 39 yaşındaki A.I. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Motosikleti ittirerek çalan hırsız yakalandı: 54 suç kaydı olduğu ortaya çıktı | Video

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#REYHANLI #HATAY #HIRSIZLIK

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Hatay’da hayrete düşüren anlar! Rahat tavırları pes dedirtti: Motosikleti itekleyerek çalan hırsız suç makinesi çıktı!
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