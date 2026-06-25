Hatay’da hayrete düşüren anlar! Rahat tavırları pes dedirtti: Motosikleti itekleyerek çalan hırsız suç makinesi çıktı!

SUÇ KAYDI AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Motosikletinin yerinde olmadığını gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şüpheli şahsın 54 suç kaydı olan 39 yaşındaki A.I. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Motosikleti ittirerek çalan hırsız yakalandı: 54 suç kaydı olduğu ortaya çıktı | Video

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