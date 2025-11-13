Hatay’da hayrete düşüren görüntüler: Hafriyat kamyonunun hızına yetişemediler!

'HEM BİZİ HEM KENDİSİNİ TEHLİKEYE SOKUYOR'

Hafriyat kamyonların yaptıkları hızla kazaya davetiye çıkardıklarını ifade eden Davut Meydan, "Biz trafikte ilerliyorduk. Hafriyat kamyonları gerçekten çok hızlı gidiyorlar. Trafiği tehlikeye sokuyorlar. Videodaki araç 90 km hızla giderken hafriyat kamyonu aracı sollayarak 100 veya 120 km hızla gidiyorlar. Bu şekilde hız yapması hem bizi hem de kendisini tehlikeye sokuyor. Bu şekilde de kazalar oluyor. Trafik polisleri de bu videoyu gördükten sonra bildiğim kadarıyla sürücüye para cezası uygulandı. Hafriyat kamyonların biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu durumda hem kendi canını hem de diğer kişilerin canlarını riske atmaya gerek kalmaz. Bu şekilde uyarlarsa trafikte kaza olmaz" ifadelerini kullandı.