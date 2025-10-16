Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Bulvarında meydana geldi. Aynı istikamette giden ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 31 ADJ 746 plakalı otomobil ile 31 ABS 333 plakalı araç çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri şarampole yuvarlanırken, diğer otomobil ise yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

