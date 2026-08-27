Hatay’da işçi yeleğiyle hırsızlık! 300 bin lira değerindeki kabloyla kaçarken suçüstü yakalandı

İŞÇİ KIYAFETİYLE KAMUFLE ETTİ

Odabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelisi B.M. isimli şahıs, şantiye çalışanı olmadığı halde şantiye işçilerinin iş yeleğini giyerek kendisini şantiye çalışanı gibi kamufle etti.