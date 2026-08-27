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Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:58

Hatay'da işçi yeleğiyle hırsızlık! 300 bin lira değerindeki kabloyla kaçarken suçüstü yakalandı

Hatay’da şantiye yeleği giyerek kendisini işçi gibi tanıtan şüpheli, 300 bin TL değerindeki bakır kabloları çalıp kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan B.M., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam
Hatay’da işçi yeleğiyle hırsızlık! 300 bin lira değerindeki kabloyla kaçarken suçüstü yakalandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 24 Ağustos günü Odabaşı Mahallesi'nde hırsızlık olayı yaşandı. Mahallede bulunan inşaat şantiyesinden yaklaşık 300 bin TL değerinde bakır kablo çalınması olayıyla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

İŞÇİ KIYAFETİYLE KAMUFLE ETTİ

Odabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelisi B.M. isimli şahıs, şantiye çalışanı olmadığı halde şantiye işçilerinin iş yeleğini giyerek kendisini şantiye çalışanı gibi kamufle etti.

HIRSIZ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şahıs, inşaat alanından bakır kabloları çalıp aracıyla kaçarken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, inşaat şantiyesinden çalmış olduğu yüklü miktarda bakır kablo ele geçirildi. Yakalanan B.M. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY #ANTAKYA

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Hatay'da işçi yeleğiyle hırsızlık! 300 bin lira değerindeki kabloyla kaçarken suçüstü yakalandı
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