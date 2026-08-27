Hatay’da işçi yeleğiyle hırsızlık! 300 bin lira değerindeki kabloyla kaçarken suçüstü yakalandı

İŞÇİ KIYAFETİYLE KAMUFLE ETTİ
Odabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelisi B.M. isimli şahıs, şantiye çalışanı olmadığı halde şantiye işçilerinin iş yeleğini giyerek kendisini şantiye çalışanı gibi kamufle etti.
HIRSIZ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Şahıs, inşaat alanından bakır kabloları çalıp aracıyla kaçarken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, inşaat şantiyesinden çalmış olduğu yüklü miktarda bakır kablo ele geçirildi. Yakalanan B.M. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.