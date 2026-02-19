Hatay’da kaçak kazı operasyonu: Evinin bahçesini 40 metre kazan şüpheli yakalandı

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Payas İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince kültür ve tabiat eşyalarına yönelik kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan saha çalışmaları kapsamında, C.K.'nin evinin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

Adrese baskın yapan ekipler, elektrik ve havalandırma düzenekleri kurulu olan 40 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde tünel tespit etti. Olay yerinde yapılan aramada vinç, jeneratör, gaz maskesi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, kazma, kürek, halat, elektrik kablosu ele geçirildi. Gözaltına alınan C.K. hakkında adli işlem başlatıldı.