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Giriş Tarihi: 24.4.2022 00:38 Son Güncelleme: 24.4.2022 00:39

Hatay'da korkunç kaza: 12 yaralı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da korkunç kaza: 12 yaralı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir minibüsün karşı şeride geçmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Ambulansla kaza yerinden alınan yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İskenderun'dan aldığı yolcuları Arsuz'a götüren minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçerek takla attı. Tek taraflı yaşanan kazada minibüsün sürücüsü dahil 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla alınarak İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle İskenderun arsuz karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Takla atan minibüsün kaldırılmasının ardından karayolu trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hatay'da korkunç kaza: 12 yaralı
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