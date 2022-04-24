Hatay’da korkunç kaza: 12 yaralı

İskenderun'dan aldığı yolcuları Arsuz'a götüren minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçerek takla attı. Tek taraflı yaşanan kazada minibüsün sürücüsü dahil 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla alınarak İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle İskenderun arsuz karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Takla atan minibüsün kaldırılmasının ardından karayolu trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.