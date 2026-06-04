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Giriş Tarihi: 4.06.2026 15:26

Hatay'da kaza: Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1'ağır 2 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Hatay’da kaza: Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1’ağır 2 yaralı
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Kaza, Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan H.H.H. idaresindeki 31 ALR 014 plakalı wolkswagen marka otomobil, S.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

1'İ AĞIR 2 YARALI

Kazada S.Ç. ağır yaralanırken H.H.H. ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

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Hatay'da kaza: Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1'ağır 2 yaralı
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