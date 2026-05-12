Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da korku dolu anlar! Arkadaşlarıyla oyun oynarken yola fırladı: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu!
Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:14 Son Güncelleme: 12.05.2026 09:29

Hatay’da korku dolu anlar! Arkadaşlarıyla oyun oynarken yola fırladı: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu!

Hatay’ın Hassa ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı esnada aniden yola fırlayan Ayasofya Abras’a otomobil çarptı. Yürekleri burkan kaza anı saniye saniye kameraya yansırken yaralanan çocuk metrelerce savruldu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Hatay’da korku dolu anlar! Arkadaşlarıyla oyun oynarken yola fırladı: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu!
  • ABONE OL

Kaza, Hassa ilçesi Belediye Sokağı üzerinde yaşandı. Arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ayasofya Abras, aniden yola fırladı. Çocuğun yola fırladığı esnada sokaktan geçmekte olan otomobil ise duramayarak çocuğa çarptı.

ÇOCUĞUN METRELERCE SAVRULDUĞU ANLAR KAMERADA

Kazada 5 yaşındaki Ayasofya yaralandı ve ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anıysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çocuğun aniden yola fırladığı, otomobilin çarptığı ve Ayasofya'nın metrelerce savrulduğu görüldü.

5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu! Kaza anı böyle görüntülendi | Video

'ARKADAŞLARI ÇAĞIRINCA GİTMİŞ'

Olay anında yaşananları anlatan Mahmut Abras, "Kardeşi karşıda çocukların yanına oynamak için gitmiş. Ardından arkadaşları çağırınca kendisi de gitmiş. Durumu iyi çok şükür. Aileler çocuklarına dikkat etsin ve çocuklar yola çıkmasınlar. Araç sürücüleri de süratli gitmesinler" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da korku dolu anlar! Arkadaşlarıyla oyun oynarken yola fırladı: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA