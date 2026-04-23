Hatay’da korku dolu dakikalar! 3 çocuk boş arazide kurşun yağdırdı: Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı!





"SOKAKTA OYNAYAN GENÇLERİMİZ VE ÇOCUKLARIMIZ VAR "



Silahla 3 çocuğun boş araziye gelip rastgele ateş ettiklerini ifade eden Hasan Yapıcı, "Geçen hafta Pazar Günü 15 ila 16 yaşlarındaki 3 çocuk, ellerinde silahla art arda binmiş motorla şuradan şöyle aşağı doğru indiler. Elinde silah olan çocuk, yere doğru rastgele ateş açmaya çalışıyor veya silah denemesi yapıyor. Bu gölgede bu tür girişimler burada fazla oluyor. Buraya gelip silahlarını denediklerini ya da silah sıktıklarını söylüyorlar ama burada sokakta oynayan gençlerimiz ve çocuklarımız var. Burada okul öğrencileri var. Hatta şu son dönemde Kahramanmaraş'ta olan okula yapılan silahlı saldırının sonrasında hakikaten bizi tedirgin ediyor. Tabii ki tedirgin ediyor. Bir de kolluk kuvvetleri nasıl bu arkadaşları görmüyor ve bu insanlar gelip burada silah sıkabiliyorlar. Bu kadar rahat davranabiliyorlar. Haliyle çocuklarımız sokaklarda oynuyor ya da okulda ders gören çocuklarımız var. Devletimizden şöyle bir isteğimiz var. Devletimizin yetkili organlarından bu işi kontrol altına almalarını, denetimlerini yapmalarını istirham ediyoruz" dedi.