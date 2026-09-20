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Giriş Tarihi: 20.09.2026 09:28

Hatay’da korkunç olay! Köpeği tüfekle yaralayan caninin savunması pes dedirtti: ‘Hedef başkaydı’

Hatay'da sokak köpeğini tüfekle vurarak yaralayan şahıs polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Polis ekiplerinin merhametiyle yaşama tutundurulan köpeği vuran şahsın, savuması ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Hatay’da korkunç olay! Köpeği tüfekle yaralayan caninin savunması pes dedirtti: ‘Hedef başkaydı’
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Olay, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, yol kenarında yaralı halde yatan sokak köpeğini fark etti. Yaralı köpeğin durumunu kontrol eden polis ekipleri, köpeğin silahla vurulduğunu belirledi. Polis ekipleri silahla vurulan köpeği, tedavi edilmesi için veterinere götürdü. Köpeği silahla yaralayan şüphelinin bulunması için yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde; şahsın G.B. olduğu tespit edildi.

'FAREYİ VURACAKTIM KÖPEĞE DENK GELDİ'

Şahıs, olayda kullandığı tek kırma tüfek ve 2 adet tüfek fişeği ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan gerekli yasal işlemlere başlandığı öğrenilirken, G.B.'nin fareyi vurmak isterken sokak köpeğini yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.



Öte yandan, olayda yaralanan köpeğe sahip çıkan polis ekiplerinin merhametiyse yürekleri ısıttı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #SAMANDAĞ

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Hatay’da korkunç olay! Köpeği tüfekle yaralayan caninin savunması pes dedirtti: ‘Hedef başkaydı’
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