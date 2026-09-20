Hatay’da korkunç olay! Köpeği tüfekle yaralayan caninin savunması pes dedirtti: ‘Hedef başkaydı’

Olay, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, yol kenarında yaralı halde yatan sokak köpeğini fark etti. Yaralı köpeğin durumunu kontrol eden polis ekipleri, köpeğin silahla vurulduğunu belirledi. Polis ekipleri silahla vurulan köpeği, tedavi edilmesi için veterinere götürdü. Köpeği silahla yaralayan şüphelinin bulunması için yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde; şahsın G.B. olduğu tespit edildi.