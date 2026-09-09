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Giriş Tarihi: 9.09.2026 08:56

Hatay’da korkutan araç patlaması! Kopan parça çırağın başına isabet etti: 13 yaşındaki Tunç Çam hayatını kaybetti!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen araç patlaması yürekleri ağza getirdi. Çırak olarak çalıştığı oto tamirhanesinde bakımını yaptığı aracın motorunda yaşanan patlamada kopan parçanın başına isabet ettiği 13 yaşındaki Tunç Çam hayatını kaybetti. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Hatay’da korkutan araç patlaması! Kopan parça çırağın başına isabet etti: 13 yaşındaki Tunç Çam hayatını kaybetti!
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Olay, 8 Eylül tarihinde Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan oto tamirhanede çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam'ın iş yerine gelen bir aracın motor kısmında bakım yaptığı esnada patlama yaşandı. Aracın motor kısmından kopan parça, Çam'ın başına isabet etti.

13 YAŞINDAKİ ÇIRAK HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından 13 yaşındaki Çam'ın öldüğü tespit edildi. Çam'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #SAMANDAĞ

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Hatay’da korkutan araç patlaması! Kopan parça çırağın başına isabet etti: 13 yaşındaki Tunç Çam hayatını kaybetti!
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