Hatay’da korkutan araç patlaması! Kopan parça çırağın başına isabet etti: 13 yaşındaki Tunç Çam hayatını kaybetti!

Olay, 8 Eylül tarihinde Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan oto tamirhanede çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam'ın iş yerine gelen bir aracın motor kısmında bakım yaptığı esnada patlama yaşandı. Aracın motor kısmından kopan parça, Çam'ın başına isabet etti.