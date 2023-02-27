Hatay’daki korkutan yangın kontrol altına alındı

İki haftada 4 büyük deprem atlatan kentte bir anda fabrikadan yükselen alevler kısa zamanda büyüdü. Yangını görev vatndaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlere kente deprem için gelen İstanbul ve Hatay itfaiyesi müdahale etti.

30 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının çıkardığı dumanlar kentin tamamından görüldü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ise alevler 30 dakikada kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ediyor. Ekipler depremi hasarsız atlatan fabrikada maddi hasar meydana geldiğini kaydetti. Yangının çıkış sebebini araştırıldığını kaydetti.