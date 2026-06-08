Hatay'da korkutan yangın: Alevlere teslim olan iş yeri kullanılmaz hale geldi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucunda iş yeri kullanılamaz hale geldi. Şans eseri yangında can kaybı veya yaralanma olmadı.
Yangın; Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi yaşandı. Sebebi bilinmeyen yangında iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.