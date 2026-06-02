Hatay’da korkutan yangın! Park halindeki 2 tır alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre yangın, Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaşandı. Suriye'ye gitmek için sınır kapısında park halinde bekleyen tır, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, başka tıra sıçradı.
Bir tır yandı, diğer tıra sıçradı! Kullanılamaz hale geldiler
2 TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Alevlere teslim olan 2 tırı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı 2 tır da kullanılamaz hale geldi.