Hatay’da korkutan yangın: Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu!

Antakya- İskenderun karayolu üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsü Belen ilçesi Kıcı mevkisinde gece saatlerinde alev aldı. Otobüsten duman yükseldiğini fark eden şoför, aracı yolun sağında durdurarak yolcuları indirdi.

YANGIN MADDİ ZARAR İLE ATLATILDI

Alevler, hızla tüm aracı sardı. Otobüs alev topuna dönerken yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kameraya da yansıyan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.