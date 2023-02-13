Hatay’da Kule Apartmanı’nın müteahhidi Ömer Cihan ’depremzede’ olarak kaldığı otelde yakalandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Cihan İnşaat firması tarafından Hatay'da yapılan Kule Apartmanı yıkıldı.Enkaz altında vefat edenler ve yaralananların yakınları, apartmanı yapan firmanın sahibi Ömer Cihan'dan şikayetçi oldu.
'DEPREMZEDE' OLARAK KALDIĞI OTELDE YAKALANDI
Şikayet üzerinde Ömer Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ailesiyle Manavgat'a gelerek, Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde depremzede olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.
Manavgat Merkez Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Ömer Cihan, sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Manavgat'ta kaldığı otelde jandarma tarafından yakalanan Ömer Cihan verdiği ifadede, müteahhitlik yaptığı süre boyunca 3 ila 7 kat arasında 35 bina yaptığını belirtti.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Yaptığı binalardan sadece Hatay'ın Saraykent Mahallesi 358'nci sokakta bulunan Kule apartmanının yıkıldığını aktaran Cihan, "Kule Apartmanı bölge genelinde meydana gelen depremde yıkılmamış ancak meydana gelen artçı depremde yıkılmıştır. Söz konusu apartmanın çevresinde bulunan diğer apartmanlarda depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştır. Bahse konu apartmanın yıkılma sebebi ise bitişiğinde bulunan diğer apartmanların deprem etkisiyle Kule apartmanına yüklenmesinden dolayı olmuştur" dedi.
TUTUKLANDI
Kendisinin yaptığı diğer apartmanların 2 ayrı deprem olmasına rağmen hala ayakta olduğunu anlatan şüpheli Ömer Cihan şunları söyledi:
"Ben konutu yaparken belediyeden projeye uygun ruhsat alarak yapı denetim firmasının izni ile işe başlardım. İnşaatın her alanında yapı denetim firması gerekli inceleme yaparak denetimde bulunurdu. Yanlış bir husus olduğunda inşaatı durdururlardı. Ben Kule apartmanı ve diğer inşaatlarımın yapımı sırasında yapı denetim firması gerekli incelemeyi yapmış ve inşaatların tamamı sorunsuz tamamlanmıştır. Ben kesinlikle yanlış bir şey yapmadım."
Savcılıkta ifadesi alınan Ömer Cihan, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.