Hatay’da Kule Apartmanı’nın müteahhidi Ömer Cihan ’depremzede’ olarak kaldığı otelde yakalandı

TUTUKLANDI

Kendisinin yaptığı diğer apartmanların 2 ayrı deprem olmasına rağmen hala ayakta olduğunu anlatan şüpheli Ömer Cihan şunları söyledi:

"Ben konutu yaparken belediyeden projeye uygun ruhsat alarak yapı denetim firmasının izni ile işe başlardım. İnşaatın her alanında yapı denetim firması gerekli inceleme yaparak denetimde bulunurdu. Yanlış bir husus olduğunda inşaatı durdururlardı. Ben Kule apartmanı ve diğer inşaatlarımın yapımı sırasında yapı denetim firması gerekli incelemeyi yapmış ve inşaatların tamamı sorunsuz tamamlanmıştır. Ben kesinlikle yanlış bir şey yapmadım."

Savcılıkta ifadesi alınan Ömer Cihan, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.