Hatay’da kuvvetli yağışlar hayatı felç etti: Bir yanda hortum diğer yanda heyelan!

"SELDEN DOLAYI DUVARLARIMIZ PATLADI"

Selden dolayı 3 aracı bahçeye sürüklenen vatandaş ise, "Gece aşırı yağıştan dolayı sel oldu. Selden dolayı duvarlarımız patladı. İki aracımızı buraya kadar getirdi. Bir aracımızı da bahçeye kadar sürükledi. Orada su olduğu için gidemiyoruz. Şu anda kötü durumdayız. Duvarlar patlayınca sular biraz kesildi ama olanlar oldu." ifadelerini kullandı.