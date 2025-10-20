Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da kuvvetli yağışlar hayatı felç etti: Bir yanda hortum diğer yanda heyelan!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:20 Son Güncelleme: 20.10.2025 10:53

Hatay’da kuvvetli yağışlar hayatı felç etti: Bir yanda hortum diğer yanda heyelan!

Hatay'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sabaha kadar etkili oldu. Oluşan heyelan nedeniyle kapanan Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi mevkiinde araçlar mahsur kaldı. Öte yandan İskenderun Körfezi’nde deniz üzerinde oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kısa süreli paniğe neden olan doğa olayı, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

İHA Yaşam

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü.

TOPRAKKALE-İSKENDERUN OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Selin etkisiyle oluşan heyelan nedeniyle, Toprakkale - İskenderun Otoyolu'nun Payas mevkii ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede mahsur kalan araçları kurtararak yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

"300 METRE YUKARIDA PARK HALİNDEYDİ"

Aracının 300 metre mesafeden sürüklendiğini ifade eden vatandaş, "Araç eşime ait. 300 metre yukarıda park halindeydi. Kanalın içindeki suyun patlamasıyla heyelan aracımı oradan buraya kadar getirdi. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

"SELDEN DOLAYI DUVARLARIMIZ PATLADI"

Selden dolayı 3 aracı bahçeye sürüklenen vatandaş ise, "Gece aşırı yağıştan dolayı sel oldu. Selden dolayı duvarlarımız patladı. İki aracımızı buraya kadar getirdi. Bir aracımızı da bahçeye kadar sürükledi. Orada su olduğu için gidemiyoruz. Şu anda kötü durumdayız. Duvarlar patlayınca sular biraz kesildi ama olanlar oldu." ifadelerini kullandı.

KORKUTAN HORTUM KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan bugün sabah saatlerinde İskenderun Körfezi açıklarında deniz yüzeyinde ise hortum oluştu. Kıyı kesimlerinden net bir şekilde görülen hortum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz yüzeyinde ilerlediği ve bir süre sonra etkisini kaybettiği görüldü.

İskenderun Körfezi’nde oluşan hortum kamerada | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da kuvvetli yağışlar hayatı felç etti: Bir yanda hortum diğer yanda heyelan!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz