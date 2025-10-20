Hatay’da kuvvetli yağışlar hayatı felç etti: Bir yanda hortum diğer yanda heyelan!

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü.
TOPRAKKALE-İSKENDERUN OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI
Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Selin etkisiyle oluşan heyelan nedeniyle, Toprakkale - İskenderun Otoyolu'nun Payas mevkii ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede mahsur kalan araçları kurtararak yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
"SELDEN DOLAYI DUVARLARIMIZ PATLADI"
Selden dolayı 3 aracı bahçeye sürüklenen vatandaş ise, "Gece aşırı yağıştan dolayı sel oldu. Selden dolayı duvarlarımız patladı. İki aracımızı buraya kadar getirdi. Bir aracımızı da bahçeye kadar sürükledi. Orada su olduğu için gidemiyoruz. Şu anda kötü durumdayız. Duvarlar patlayınca sular biraz kesildi ama olanlar oldu." ifadelerini kullandı.
KORKUTAN HORTUM KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan bugün sabah saatlerinde İskenderun Körfezi açıklarında deniz yüzeyinde ise hortum oluştu. Kıyı kesimlerinden net bir şekilde görülen hortum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz yüzeyinde ilerlediği ve bir süre sonra etkisini kaybettiği görüldü.
İskenderun Körfezi’nde oluşan hortum kamerada | Video