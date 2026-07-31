Hatay’da mahalleli moloz yığınına isyan etti! “300 bin TL ödedik 1,5 yıldır gelen giden yok!"

"DEFNE BELEDİYESİ'NDEN BURASINI DÜZELTMESİNİ İSTİYORUZ VE PARAMIZIN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ"

Defne Belediyesinden bina çevresindeki molozların kaldırılmasını istediklerini ifade eden Ömer Faruk Yıldız, "Buraya belediye bünyesinde bulunan kameralardan konulmasını talep ettim. Çünkü artık o kadar bina yıkıntısı oldu ki burada moloz döküm sahası gibi gözüküyor. Burası depremden önce şehrin en işlek noktalarından biriydi ve şu anda bir kenar mahalle durumuna düştü. Hiçbir şekilde yatırım da gelmiyor. Belediye kontrol edemiyor artık kontrolünden çıktı. Genelde yıkıntıdan kalan burada binalar vardı. Onun yıkıntısından kalan molozlar ve haricen buraya getirdiler. Moloz döktüler. Bunları belediye kendi bünyesinde kaldırması gerekiyor. Fakat gelip kaldıran yok. Şikayetlerim mevcut ve e devlet üzerinden kendi internet siteleri üzerinden dönüş olarak hiçbir şekilde gelip ne işlem yapıyorlar ne de dönüşler genelde otomatik cevaplama üzerine dönüş yaptılar. Benim taleplerim Defne Belediyesi'nden lütfen gelsinler bu sokaklarda, kendi aracıyla veya yürüyerek bir gezsinler. Şu anda gezilecek halde değil. Yüksel Kemal Behzatoğlu Lisesi'nin önü bu kadar kötü olamaz. Defne Belediyesi'nden burasını burayı düzeltmesini istiyoruz. Gereğini yaparlarsa seviniriz. Paramızın karşılığını istiyoruz. Şu anda binamızın çevresine gelsinler, molozlarımızı kaldırsınlar. Birçok temizlik zabıta ve belediyenin genel olarak telefon üzerinden başvurularını yaptım. Fakat hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör