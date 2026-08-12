Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da masaj salonlarına operasyon! Kaçak çalıştırılan 9 kadın hakkında işlem yapıldı
Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:14

Hatay'da masaj salonlarına operasyon! Kaçak çalıştırılan 9 kadın hakkında işlem yapıldı

Hatay'da polis ekiplerince SPA ve masaj salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli eksiklikler tespit edilirken, çalışma izni bulunmadığı belirlenen 9 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı.

İHA Yaşam
Hatay’da masaj salonlarına operasyon! Kaçak çalıştırılan 9 kadın hakkında işlem yapıldı
  • ABONE OL

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Ağustos tarihinde il genelinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

ÇALIŞANLAR VE YÖNETİMDE BELGELER EKSİK ÇIKTI

Denetimlerde 8 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 1 iş yerinin açma ve çalıştırma ruhsatının, 1 iş yerinin vergi levhasının, 1 iş yerinin ise hijyen belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca 2 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı, 12 çalışanın hijyen belgesinin olmadığı ve 11 çalışanın sigorta girişlerinin yapılmadığı belirlendi.

9 KADIN HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Denetimlerde ayrıca 1 iş yerinin denetime aykırı şekilde dış kapısının kilitli olduğu tespit edildi. Kontroller sırasında 9 yabancı uyruklu şahsın çalışma izni olmadan kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi. Şahısların gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da masaj salonlarına operasyon! Kaçak çalıştırılan 9 kadın hakkında işlem yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA