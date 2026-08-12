Hatay’da masaj salonlarına operasyon! Kaçak çalıştırılan 9 kadın hakkında işlem yapıldı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Ağustos tarihinde il genelinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

ÇALIŞANLAR VE YÖNETİMDE BELGELER EKSİK ÇIKTI

Denetimlerde 8 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 1 iş yerinin açma ve çalıştırma ruhsatının, 1 iş yerinin vergi levhasının, 1 iş yerinin ise hijyen belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca 2 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı, 12 çalışanın hijyen belgesinin olmadığı ve 11 çalışanın sigorta girişlerinin yapılmadığı belirlendi.