Hatay’da minibüs devrildi: 8’i çocuk 13 yaralı

Giriş Tarihi: 25.8.2025 12:07 Son Güncelleme: 25.8.2025 12:19

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 8'i çocuk 13 kişi yaralandı.

Bir özel rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Bozhöyük Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada minibüste bulunan 8'i çocuk 13 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İh kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 8'i çocuk 13 kişi, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

