Hatay’da minibüs devrildi: 8’i çocuk 13 yaralı

Bir özel rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Bozhöyük Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada minibüste bulunan 8'i çocuk 13 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İh kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 8'i çocuk 13 kişi, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.