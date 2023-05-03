Hatay’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Hatay’da Yenilecek Yemekler

Hatay'da ne yenir, ne içilir araştırıyor olabilirsiniz. Türkiye'nin güneyinde yer alan, Akdeniz Bölgesi'nin en gözde şehirlerinden biri olan Hatay'da yenecek yemekler nelerdir, Hatay'da hangi tatlı yenir? Tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Hatay'ın geçmişi milattan öncesine kadar dayanır. Bu kadar köklü geçmişe sahip Hatay'ın hangi yemekleri meşhurdur? İşte Hatay'da yenmesi gerekenler listesi!

Hatay'ın Hangi Yemeği Meşhurdur? Hatay'da Ne Yenir?

Hatay on binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Ayrıca UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına alınmıştır. Bu yüzden Hatay'ın kültürü kadar mutfağı da oldukça renklidir. Hatay mutfağının meşhur yemeklerinden biri ekşi aşı çorbasıdır, bir diğeri ise şişperek çorbasıdır. Zahter salatası, oruk, tepsi ve kâğıt kebabı, biberli ekmek, abagannuş, cevizli biber, kısır, kömbe, analı kızlı, humus, hünkar külağı, kaytaz böreği gibi birçok lezzetli yemeği Hatay'da yiyebilirsiniz. Bu yemeklerin bazılarını diğer yörelerde de görebilirsiniz. Ancak Hatay'da kendi usullerince hazırladıkları bu lezzetleri de mutlaka tatmalısınız. Bu lezzetlerin yanı sıra ev yapımı zahter, havuç reçeli, çökelek, tuzlu yoğurt, kırma zeytin, güveçte peynir, katıklı ekmek de kahvaltıda yiyebileceğiniz Hatay usulü lezzetlerdir.

Hatay'da Hangi Tatlı Yenir?

Şüphesiz ki Hatay'ın en bilinen tatlısı künefedir. Hatay'a gidenlerin yemeden dönmediği, yiyenlerin tekrar yemek için gittiği o meşhur tatlı künefedir. Hatay künefe tatlısı ile bilinse de bunun dışında da oldukça lezzetli tatlıları bulunuyor. Küncülü helva, helva hattuş, kabak tatlısı, peynirli irmik helva gibi tatlılar da Hatay'ın meşhur lezzetlerindendir.