Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Hatay’da Yenilecek Yemekler
Giriş Tarihi: 3.5.2023 10:25 Son Güncelleme: 3.5.2023 10:25

Hatay’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Hatay’da Yenilecek Yemekler

Hatay’da ne yenir? Hatay oldukça farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehirdir. Bu sebeple mutfağı da oldukça geniştir. Hatay’a gidenlerin en çok merak ettiği şeylerden biri de Hatay’da hangi tatlı yenir oluyor. Zengin mutfağıyla her damak tadına uygun yemekleri bulunan Hatay’da yenecek yemekler nelerdir, Hatay’ın hangi yemeği meşhurdur? Birbirinden lezzetli yemekleri bulunan Hatay’da ne yenir ne içilir sizin için derledik!

Hatay’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Hatay’da Yenilecek Yemekler

Hatay'da ne yenir, ne içilir araştırıyor olabilirsiniz. Türkiye'nin güneyinde yer alan, Akdeniz Bölgesi'nin en gözde şehirlerinden biri olan Hatay'da yenecek yemekler nelerdir, Hatay'da hangi tatlı yenir? Tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Hatay'ın geçmişi milattan öncesine kadar dayanır. Bu kadar köklü geçmişe sahip Hatay'ın hangi yemekleri meşhurdur? İşte Hatay'da yenmesi gerekenler listesi!

Hatay'ın Hangi Yemeği Meşhurdur? Hatay'da Ne Yenir?

Hatay on binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Ayrıca UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına alınmıştır. Bu yüzden Hatay'ın kültürü kadar mutfağı da oldukça renklidir. Hatay mutfağının meşhur yemeklerinden biri ekşi aşı çorbasıdır, bir diğeri ise şişperek çorbasıdır. Zahter salatası, oruk, tepsi ve kâğıt kebabı, biberli ekmek, abagannuş, cevizli biber, kısır, kömbe, analı kızlı, humus, hünkar külağı, kaytaz böreği gibi birçok lezzetli yemeği Hatay'da yiyebilirsiniz. Bu yemeklerin bazılarını diğer yörelerde de görebilirsiniz. Ancak Hatay'da kendi usullerince hazırladıkları bu lezzetleri de mutlaka tatmalısınız. Bu lezzetlerin yanı sıra ev yapımı zahter, havuç reçeli, çökelek, tuzlu yoğurt, kırma zeytin, güveçte peynir, katıklı ekmek de kahvaltıda yiyebileceğiniz Hatay usulü lezzetlerdir.

Hatay'da Hangi Tatlı Yenir?

Şüphesiz ki Hatay'ın en bilinen tatlısı künefedir. Hatay'a gidenlerin yemeden dönmediği, yiyenlerin tekrar yemek için gittiği o meşhur tatlı künefedir. Hatay künefe tatlısı ile bilinse de bunun dışında da oldukça lezzetli tatlıları bulunuyor. Küncülü helva, helva hattuş, kabak tatlısı, peynirli irmik helva gibi tatlılar da Hatay'ın meşhur lezzetlerindendir.

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Hatay’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Hatay’da Yenilecek Yemekler
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