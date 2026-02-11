Hatay’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı!

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü M.A.'nın 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.A. gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

