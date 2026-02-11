Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı!
Giriş Tarihi: 11.02.2026 21:35

Hatay'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gündüz saatlerinde Reyhanlı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen öğrenci taşıyan servis minibüsü ile M.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü M.A.'nın 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.A. gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

