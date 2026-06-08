Hatay’da operasyon! Seraları uyuşturucu üretim tesisine çevirmişler: 6 şüpheli yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen kararlı çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında 6 Haziran tarihinde Samandağ ilçesinde bulunan 3 ikamet ve ikametlerin bahçelerinde arama yapıldı.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramda; 55 kilogram kubar esrar, 121 kök Hint keneviri, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet AK-47 şarjörü, 192 adet AK-47 fişeği, 50 adet 9x19 mm parabellum fişeği, 43 adet 7.65 mm fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 euro, 7 bin 300 dolar, 120 bin 400 TL ve yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.
6 ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.C., C.C., G.C., Z.C., G.C. ve Ç.C. isimli 6 şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.