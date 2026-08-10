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Giriş Tarihi: 10.08.2026 19:17 Son Güncelleme: 10.08.2026 20:11

Hatay’da orman yangını!

Hatay'da yerleşim noktasına yakın noktada ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, alevler yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

İHA Yaşam
Hatay’da orman yangını!
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Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Kısa sürede alevler çevredeki zeytinlik alanlara ve otluğa sıçradı.

Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere havadan da müdahale başladı. Yangına 5 arazöz, 1 su tankı, 2 helikopter ile müdahale sürüyor.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Öte yandan Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

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#HATAY #ANTAKYA

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Hatay’da orman yangını!
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