Hatay’da orman yangını!

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Kısa sürede alevler çevredeki zeytinlik alanlara ve otluğa sıçradı.
Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere havadan da müdahale başladı. Yangına 5 arazöz, 1 su tankı, 2 helikopter ile müdahale sürüyor.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Öte yandan Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.