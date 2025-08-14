Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da ormanlar yanıyor
Giriş Tarihi: 14.8.2025 19:20 Son Güncelleme: 14.8.2025 21:23

Hatay’da ormanlar yanıyor

Hatay’ın Hassa ilçesinin ardından, Yayladağı ilçesinin Suriye sınırında çıkan orman yangını Türkiye sınırlarına geçti. Akşam saatlerinde bir orman yangın haberi de Kırıkhan’ın Bektaşlı mahallesinden geldi. Hassa’da devam eden orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, Yayladağı ve Kırıkhan’daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Yüzyılın felaketinde en çok yıkımın ve can kaybının yaşandığı Hatay şimdide Orman yangınları ile mücadele ediyor.

Hassa'da dün akşam çıkan orman yangını bugünde devam etti. Gece boyunca devam eden yangın söndürme çalışmaları sırasında bölgedeki Bademli ve Yukarıbucak köylerinden toplam 1115 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalelerin başladığı Hassa'daki orman yangını kısman kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

SURİYE'DE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI SINIRI GEÇTİ

Öte yandan Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırında başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle büyüyerek, Türkiye sınırlarını geçti. Yayladağı Sınır kapısının bulunduğu bölgede devam eden yangın söndürmek için ekipler seferber oldu. Havadan ve karadan yangına müdahaleler devam ederken, rüzgarın etkili olduğu bölgede yangın her geçen dakika daha da büyüyor. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen Yangının Suriye kısmında, Kesep kasabasına yaklaştığı bildirildi.

BİR ORMAN YANGINI HABERİ DE KIRIKHAN'DAN

Hatay'ın Hassa ve Yayladağı ilçelerinde devam eden orman yangınlarına akşam saatlerinde Kırıkhan'da başlayan orman yangını da eklendi. Bektaşlı mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler sürerken, Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri istendi.

