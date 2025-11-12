Hatay’da otomobil Asi Nehri’ne devrildi: Kaçak göçmenleri taşıyordu! 9 yaralı

8 GÖÇMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü ile 8 kaçak göçmen yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.