Hatay’da otomobil Asi Nehri’ne devrildi: Kaçak göçmenleri taşıyordu! 9 yaralı

Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:00

Hatay'da kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, Asi Nehri'ne devrildi. Kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Korkutan kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen, kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne devrildi.

8 GÖÇMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü ile 8 kaçak göçmen yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

