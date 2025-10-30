Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da otomobilin kaputundan çıktı: Piyasa değeri 5 buçuk milyon TL!
Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:11

Hatay’da polis ekipleri tarafından narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen operasyonda otomobilin kaput kısmına saklanmış halde, piyasa değeri 5 buçuk milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak, cezaevine teslim edildiler.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde 27 Ekim günü ; A. Ç. ve N. B. O. isimli şahısların kullanmış olduğu araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

2 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 5 buçuk milyon Türk Lirası olan paket halinde daralı 1100 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan, A. Ç. ve N. B. O. isimli şahıslara TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. 28 Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece her iki şahısta tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

