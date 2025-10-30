Hatay’da otomobilin kaputundan çıktı: Piyasa değeri 5 buçuk milyon TL!

2 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 5 buçuk milyon Türk Lirası olan paket halinde daralı 1100 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan, A. Ç. ve N. B. O. isimli şahıslara TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. 28 Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece her iki şahısta tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.