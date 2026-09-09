Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da palalı dehşette çarpıcı gelişme: O cani hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 9.09.2026 09:12

Hatay'da palalı dehşette çarpıcı gelişme: O cani hakkında karar verildi!

Hatay'da 60 yaşındaki adam, ayrılma aşamasında olduğu eşinin sığındığı konteyner kenti basmıştı. Dini nikahlı eşini, kızını, üvey kızını ve bacanağını palayla yaralayan adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın savunması ise pes dedirtti!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Hatay’da palalı dehşette çarpıcı gelişme: O cani hakkında karar verildi!
  • ABONE OL

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşanan olayda; 60 yaşındaki M.Y. isimli şahıs, alkollü olarak geldiği konteyner kentte yaşadığı tartışma sonrası yanındaki palayla ortalığı kana bulamıştı. Dinî nikahlı eşi E.Ş.'ye saldıran ve çevredekilerin müdahalesine sinirlenen şahıs, öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş.'yi de yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, 4 suç kaydı bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen kocayı yakaladı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Şahsın, ilk ifadesinde alkolün etkisindeyken eşine sinirlenerek ortalığı kan gölüne çevirdiğini söylediği öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#HATAY #ANTAKYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da palalı dehşette çarpıcı gelişme: O cani hakkında karar verildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA