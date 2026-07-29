Hatay’da pes dedirten hırsızlık! Yüzünü maske takarak gizledi: Motosikleti kendi malıymış gibi alıp götürdü

"HIRSIZ MOTORU İTTİRE İTTİRE GÖTÜRDÜ"

45 bin TL değerindeki motosikleti çalınan Ayhan Atlar, "Gün içerisinde çalışıyordum, eve gitmek için mesai bitmişti ve geldiğimde motosikletim yoktu. Motor çalındı, hırsız da yüzünü kapattığı için kim olduğu belli olmuyor. Anahtar cebimdeydi, hırsız ittire ittire götürdü. 45 bin TL değerinde bir motosikletti" dedi.

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