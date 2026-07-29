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Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:00

Hatay'da pes dedirten hırsızlık! Yüzünü maske takarak gizledi: Motosikleti kendi malıymış gibi alıp götürdü

Hatay'da yüzünü gizlemek için maske takan ve telefonla oynuyormuş gibi yapan hırsızın park halindeki motosikleti ittirerek çalıp, gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Hatay’da pes dedirten hırsızlık! Yüzünü maske takarak gizledi: Motosikleti kendi malıymış gibi alıp götürdü
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Olay, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde bulunan şantiye sahasında yaşandı. Şantiyede işçi olarak çalışan Ayhan Atlar'a ait 45 bin TL değerindeki motosiklet şantiye içerisinde çalındı. Durumu fark eden Atlar, jandarma ekiplerine haber vererek güvenlik kameralarını araştırmaya başladı.

YÜZÜNÜ MASKE TAKARAK GİZLEDİ

Atlar, şantiye sahası içerisindeki kameraları izlediğinde motosikletin bir şahıs tarafından ittire ittire çalındığını gördü. Görüntülerde; şahsın kimliğini gizlemek maske taktığı ve telefonla oynayarak sürekli yüzünü belli etmediği ve motosiklete binerek kendi malıymış gibi alıp götürdüğü görüldü. Konuyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

"HIRSIZ MOTORU İTTİRE İTTİRE GÖTÜRDÜ"

45 bin TL değerindeki motosikleti çalınan Ayhan Atlar, "Gün içerisinde çalışıyordum, eve gitmek için mesai bitmişti ve geldiğimde motosikletim yoktu. Motor çalındı, hırsız da yüzünü kapattığı için kim olduğu belli olmuyor. Anahtar cebimdeydi, hırsız ittire ittire götürdü. 45 bin TL değerinde bir motosikletti" dedi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

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Hatay'da pes dedirten hırsızlık! Yüzünü maske takarak gizledi: Motosikleti kendi malıymış gibi alıp götürdü
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