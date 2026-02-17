Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da 'sahte reçete' çetesi çökertildi: Doktorun bile haberi yok!
Giriş Tarihi: 17.02.2026 09:43 Son Güncelleme: 17.02.2026 09:45

Hatay'da 'sahte reçete' çetesi çökertildi: Doktorun bile haberi yok!

Hatay'da bir doktorun bilgisi dışında adına reçete yazıldığını ihbar etmesi üzerine, sahte reçete çetesi çökertildi. Şahısların bin 327 usulsüz reçete yazdığı tespit edilirken, 2 hastane çalışanı olmak üzere toplamda 7 kişi gözaltına alındı.

İHA
Hatay’da ’sahte reçete’ çetesi çökertildi: Doktorun bile haberi yok!
  • ABONE OL

Dörtyol Devlet Hastanesi'nde görevli doktorun bilgisi dışında reçete yazıldığı ihbar ve şikayeti üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmalar kapsamında; başsavcılık koordinesinde Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince 'sahte reçete' çetesine operasyon düzenlendi.

2 HASTANE ÇALIŞANI GÖZALTINDA

Operasyonda; 2 hastane çalışanının doktorun bilgisi dışında reçete yazdığı tespit edildi ve tüm veriler incelendiğinde toplam bin 327 adet usulüz reçete yazıldığı, reçetelerin toplam tutarının 2 milyon 665 bin 767 TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili, 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi eczacı, 3 eczane çalışanı olmak üzere 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da 'sahte reçete' çetesi çökertildi: Doktorun bile haberi yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz