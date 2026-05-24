Hatay’da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Musa son yolculuğuna uğurlandı! Annenin feryadı yürekleri dağladı

CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yerine sevk edilen AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip arama çalışmalarının üçüncü gününde yıkılan Karaçay köprünün 2 kilometre ötesinde 20 yaşındaki Musa Paşa'nın cansız bedeni bulundu. Nehre düşerek akıntıya kapılan ve 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Paşa, Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.