Hatay’da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Musa son yolculuğuna uğurlandı! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı olumsuz etkilemişti. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı.
ARAÇ NEHRE DÜŞÜP KAYBOLMUŞTU
Taşan nehir, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü'nün Samandağ'a gidiş yönünü çökertti. Çökme esnasında köprünün üzerinde giderken nehre düşen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kaybolmuştu.
CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA VERİLDİ
Olay yerine sevk edilen AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip arama çalışmalarının üçüncü gününde yıkılan Karaçay köprünün 2 kilometre ötesinde 20 yaşındaki Musa Paşa'nın cansız bedeni bulundu. Nehre düşerek akıntıya kapılan ve 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Paşa, Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.