Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Musa son yolculuğuna uğurlandı! Annenin feryadı yürekleri dağladı
Giriş Tarihi: 24.05.2026 14:49

Hatay'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Musa son yolculuğuna uğurlandı! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Hatay’da AFAD ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yıkılan Karaçay Köprüsü'nün yaklaşık 2 kilometre ötesinde arama çalışmasının üçüncü gününde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Musa Paşa, son yolculuğuna uğurlandı. Evladını kaybetmenin acısını yaşayan anne Yenal Paşa'nın, "Yavrum polis olacaktın polis, sınavın geliyordu nereye gidiyorsun" sözleri yürekleri dağladı.

İHA Yaşam
Hatay’da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Musa son yolculuğuna uğurlandı! Annenin feryadı yürekleri dağladı
  • ABONE OL

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı olumsuz etkilemişti. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı.

ARAÇ NEHRE DÜŞÜP KAYBOLMUŞTU

Taşan nehir, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü'nün Samandağ'a gidiş yönünü çökertti. Çökme esnasında köprünün üzerinde giderken nehre düşen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kaybolmuştu.

CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yerine sevk edilen AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip arama çalışmalarının üçüncü gününde yıkılan Karaçay köprünün 2 kilometre ötesinde 20 yaşındaki Musa Paşa'nın cansız bedeni bulundu. Nehre düşerek akıntıya kapılan ve 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Paşa, Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

"YAVRUM POLİS OLACAKTIN POLİS..."

Evladını kaybetmenin acısını gözyaşları içerisinden yaşayan anne Yenal Paşa'nın, "Yavrum polis olacaktın polis, sınavın geliyordu nereye gidiyorsun" sözleri yürekleri dağladı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Musa son yolculuğuna uğurlandı! Annenin feryadı yürekleri dağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA