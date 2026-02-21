Hatay’da silahlı ’alacak’ kavgası: 20 yaşındaki Mustafa öldü!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli R.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.