Giriş Tarihi: 21.02.2026 10:51

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, 'alacak' nedeniyle silahlı kavga çıktı. Feci olayda, 20 yaşındaki Mustafa Demir hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Hatay’da silahlı ’alacak’ kavgası: 20 yaşındaki Mustafa öldü!
Olay, dün akşam saatlerinde, Harran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Demir ile R.D. arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda R.D., evinden aldığı silahla Demir'e ateş etti. Demir, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli R.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

