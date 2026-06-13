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Giriş Tarihi: 13.06.2026 13:32

Hatay'da sokak ortasında dehşet: Kuzenleri tarafından demir çubuklarla dövüldü! Anbean kamerada...

Hatay’ın Kumlu ilçesinde kuyumculuk yapan Ahmet Rüşvenli, traktörle aracının önünü kesen husumetli olduğu kuzenleri tarafından demir çubuklarla dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Hatay’da sokak ortasında dehşet: Kuzenleri tarafından demir çubuklarla dövüldü! Anbean kamerada...
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Olay, Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra memleketi Hatay'a kesin dönüş yaparak kuyumculuk yapmaya başlayan Ahmet Rüşvenli'nin aracının yolu, trafikte kuzenleri tarafından traktörle kesildi. Traktörden inen kuzenleri, Rüşvenli'ye demir çubuklarla saldırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Rüşvenli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda dişleri kırılan ve vücudunda yaralan olan Rüşvenli, kuzenlerinden şikayetçi oldu. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#HATAY

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Hatay'da sokak ortasında dehşet: Kuzenleri tarafından demir çubuklarla dövüldü! Anbean kamerada...
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