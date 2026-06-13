Hatay’da sokak ortasında dehşet: Kuzenleri tarafından demir çubuklarla dövüldü! Anbean kamerada...

ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Rüşvenli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda dişleri kırılan ve vücudunda yaralan olan Rüşvenli, kuzenlerinden şikayetçi oldu. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör