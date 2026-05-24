Hatay’da sosyal medya uğruna akrobatik şov yapan motosiklet sürücüsüne rekor ceza!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sanal devriyesini sürdürüyor. Polis ekiplerinin denetimlerinde; motosiklet ile ön kaldıran, akrobasi hareketleri yapan ve plakayı kapatacak şekilde araç kullanan bir sürücü sanal devriyeye takıldı. Çalışmalarda söz konusu şahsın M.Y.A. olduğu tespit edildi.