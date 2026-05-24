Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da sosyal medya uğruna akrobatik şov yapan motosiklet sürücüsüne rekor ceza!
Giriş Tarihi: 24.05.2026 09:04

Hatay'da sosyal medya uğruna akrobatik şov yapan motosiklet sürücüsüne rekor ceza!

Hatay'da plakası sökülmüş motosikletle akrobatik hareketler yapıp sosyal medyada paylaşan sürücüye, sanal devriye ekiplerince 128 bin 629 TL ceza kesildi. Ehliyetine 90 gün el konulan ve motosikleti 60 gün trafikten menedilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA Yaşam
Hatay’da sosyal medya uğruna akrobatik şov yapan motosiklet sürücüsüne rekor ceza!
  • ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sanal devriyesini sürdürüyor. Polis ekiplerinin denetimlerinde; motosiklet ile ön kaldıran, akrobasi hareketleri yapan ve plakayı kapatacak şekilde araç kullanan bir sürücü sanal devriyeye takıldı. Çalışmalarda söz konusu şahsın M.Y.A. olduğu tespit edildi.

SÜRÜCÜ BELGESİNE 90 GÜN SÜREYLE EL KONULDU

Şahsa trafik mevzuatı kapsamında toplam 128 bin 629 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 90 gün süreyle el konuldu. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" suçundan TCK 179 kapsamında işlem yapıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da sosyal medya uğruna akrobatik şov yapan motosiklet sürücüsüne rekor ceza!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA