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Giriş Tarihi: 25.07.2026 15:34

Hatay'da şüpheli ölüm: Asi Nehri kenarında erkek cesedi bulundu!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Asi Nehri kenarında 36 yaşındaki Şevket Küçükler'in cansız bedeni bulundu. Küçükler'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından netlik kazanacak.

İHA Yaşam
Hatay’da şüpheli ölüm: Asi Nehri kenarında erkek cesedi bulundu!
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Olay, Reyhanlı ilçesi Üçtepe Mahallesi'nde bulunan Asi Nehri'nde yaşandı. Mahallede yaşayan vatandaşların Asi Nehri kenarında erkek ceset görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

NEHİR KENARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, erkek cesedinin öldüğünü tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından bulunan erkek cesedinin 36 yaşındaki Şevket Küçükler olduğu belirlendi.

Küçükler'in asıl ölüm nedeninin Hatay Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrası kesinleşecek.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY #REYHANLI

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Hatay'da şüpheli ölüm: Asi Nehri kenarında erkek cesedi bulundu!
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