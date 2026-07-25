Hatay’da şüpheli ölüm: Asi Nehri kenarında erkek cesedi bulundu!

NEHİR KENARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, erkek cesedinin öldüğünü tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından bulunan erkek cesedinin 36 yaşındaki Şevket Küçükler olduğu belirlendi.

Küçükler'in asıl ölüm nedeninin Hatay Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrası kesinleşecek.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör