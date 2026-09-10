Hatay’da tamirhane kazası: Klimadaki gaz patladı 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti

MOTOR KISMINDAKİ PARÇA BAŞINA İSABET ETTİ

Tunç'un 8 Eylül tarihinde iş yerine gelen bir aracın motor kısmında bakım yaptığı esnada patlama yaşandı. Aracın motor kısmından kopan parça, Çam'ın başına isabet etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından 13 yaşındaki Çam'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.