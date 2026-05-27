Hatay'da TIR'da ele geçirildi: Piyasa değeri 12 milyon 600 bin TL!

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalara kapsamında; 24 Mayıs tarihinde İskenderun'da durdurulan TIR ve dorsesinde yapılan aramada; 4 bin 200 gram sentetik kannabionid ham maddesi ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI
Ele geçirilen maddenin her bir gramından yaklaşık 100 gram Sentetik Kannobionid (UÇ) maddesi olmak üzere 420 kg Sentetik Kannobionid elde edilebileceği, piyasa değerinin ise yaklaşık 12 Milyon 600 Bin TL olduğu değerlendirildi. Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan İ.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
