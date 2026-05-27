Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da TIR'da ele geçirildi: Piyasa değeri 12 milyon 600 bin TL!
Giriş Tarihi: 27.05.2026 09:07 Son Güncelleme: 27.05.2026 09:11

Hatay'da TIR'da ele geçirildi: Piyasa değeri 12 milyon 600 bin TL!

Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda TIR'ın içinde yer alan yatağın altındaki bölmeden 12 milyon 600 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalara kapsamında; 24 Mayıs tarihinde İskenderun'da durdurulan TIR ve dorsesinde yapılan aramada; 4 bin 200 gram sentetik kannabionid ham maddesi ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Ele geçirilen maddenin her bir gramından yaklaşık 100 gram Sentetik Kannobionid (UÇ) maddesi olmak üzere 420 kg Sentetik Kannobionid elde edilebileceği, piyasa değerinin ise yaklaşık 12 Milyon 600 Bin TL olduğu değerlendirildi. Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan İ.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL’lik uyuşturucu çıktı | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#HATAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da TIR'da ele geçirildi: Piyasa değeri 12 milyon 600 bin TL!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA