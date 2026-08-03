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Giriş Tarihi: 3.08.2026 10:01

Hatay'da trafik kazası can aldı

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Bekbele mevkisinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da trafik kazası can aldı
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İskenderun ilçesine bağlı Bekbele mevkisinde ihbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılara kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda 4 yaralıyı bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde güvenlik önlemleri alınırken, hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazanın meydana geliş nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Hatay'da trafik kazası can aldı
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