Hatay’da uyuşturucu operasyonu

İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, O.A. isimli şahsın üst aramasında 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirdi.
O.A.'nın uyuşturucuyu temin ettiği M.K. ve B.K. isimli şahısların iki farklı adreslerinde yapılan aramada; 6 gram esrar, 1 gram tütünle karıştırılmış esrar, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 102 adet 9 mm fişek, 67 adet satışa hazır vaziyette 10 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.O., B.K. ve M.K. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim önüne çıkartılan şüphelilerden A.O. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.O.'ya uyuşturucu temin eden B.K. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.