Hatay’da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik başarılı operasyonlarını sürdürdü. Aynı tarihte yapılan operasyonlarda Dörtyol gişeleri üzerinde ve Defne ilçesinin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 2 aracı durduran polis ekipleri, araçlarda yaptıkları kontrollerde 24 düzensiz göçmen ile birlikte 2 şüpheliyi yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yapmak iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu. Yakalanan 24 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Ayrıca araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 401 bin TL idari para cezası uygulandı.