Hatay’da yürek burkan görüntü! Alzaymır hastası kadının feryadı vicdanları sızlattı: ‘Korkuyorum kimsem yok’

'YAŞLI KADIN HER GÜN PENCEREYE ÇIKIP YALVARIYOR'



Mahallede 2 aydır yaşayan ve yaşlı kadının bağrışlarına üzülen Mehmet Ali Gözübüyük, yaşlı kadının bağrışlarının kendisini rahatsız etmediğini ama durumunun vicdanını rahatsız ettiğini söyledi. Yaşlı kadının durumu için birkaç defa yetkililere bildirdiğini fakat olumsuz dönüş yapıldığını ifade eden Gözübüyük, yetkililerin bir an önce yaşlı kadına sahip çıkmaları gerektiğini söyledi. Mehmet Ali Gözübüyük, "Ben yaklaşık iki aydır buradayım. Yaşlı kadın her gün yalvararak 'Allah'ım beni kurtarın, korkuyorum' gibi tarzda şeyler söyleyerek acı çekiyor. Bu mahallede kimse onu anlamıyor. Komşular çok rahatsız oluyor ve onlar ona yardımcı olmak istiyorlar. Kadın bekar, tek yaşıyor ve bakıcısı var. Sözde bakıcısı var ama ben bütün gün bu kadının seslerini duyuyorum. Bakıcısı varsa alzaymır olan kadının yanından bir dakika ayrılmaması gerektiğini söylediler. Sağlık görevlisi kadın, bakıcıya 'sizin alzaymır hastasına belgeniz var mı' diye sorduğunda bakıcı yok dedi. Bakıcı da abisi tarafından tutulmuş. Yaşlı kadın uzun zamandır bekar yaşıyordu sonra alzaymır hastası oldu. Bu kadın 85 ila 90 yaşlarında olabilir. Sanırım uzun zamandır ilaç vermiyorlar. Ben her gün her sabah istersem müzik açarım ve kadının sesini duymam. Benim vicdanım, bu kadın için vicdanım rahatsız oluyor. Onun bağrışları beni rahatsız etmiyor ama vicdanımı çok sızlatıyor. İnsanlık şimdi sosyal çürümede, bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyeti var. Son zamanlarda bu kadının acı çekmesi benim gerçekten çok zoruma gidiyor. Bir an önce bir şey yapılmasını talep ediyorum. Birkaç yere haber verdik, 5 kere ihbarda bulundum ama sonuç çıkmadı. Günde 5 sefer çıkıyor. Bakıcısı ekmek almaya gidiyor ya da bir şey almaya gidiyor. Kadın bağırmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör