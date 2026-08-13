Hatay’da zincirleme felaket! Makas atan tır dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza; gece saatlerinde Dörtyol-Erzin Otoyolu Kuzuculu Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tır, yaşanan makaslama sonrası yolu kapattı. Aynı istikamette seyir halinde olan CSR Turizm'e ait yolcu otobüsü ve otomobil tıra çarptı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 5 KİŞİ YARALANDI
Feci kazada tırın altına giren otomobil hurdaya döndü. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. İlk belirlemelere otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Hatay'da yolcu otobüsü makaslayan tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı | Video