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Giriş Tarihi: 13.08.2026 08:56 Son Güncelleme: 13.08.2026 09:44

Hatay’da zincirleme felaket! Makas atan tır dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Hatay’da meydana gelen kazada makas atan tır adeta dehşet saçtı. Önce aynı istikamette seyir halinde olan CSR Turizm'e ait yolcu otobüsüne ardından da otomobile çarptı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Hatay’da zincirleme felaket! Makas atan tır dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza; gece saatlerinde Dörtyol-Erzin Otoyolu Kuzuculu Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tır, yaşanan makaslama sonrası yolu kapattı. Aynı istikamette seyir halinde olan CSR Turizm'e ait yolcu otobüsü ve otomobil tıra çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 5 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada tırın altına giren otomobil hurdaya döndü. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. İlk belirlemelere otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hatay'da yolcu otobüsü makaslayan tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı | Video

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Otobüste maddi hasar yaşandı. Yaralıların Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #DÖRTYOL

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Hatay’da zincirleme felaket! Makas atan tır dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
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