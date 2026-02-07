Hataylı depremzede Leman Yarıkkaya Gaziantep’te şifa buldu: “Kuş gibi hafifledim, artık çocuklarıma bakabileceğim”

2017 yılında evlenen Leman (35) ve Vahit Yarıkkaya (36) çiftinin bu evlilikten 3 çocukları oldu. İlk çocuklarının ardından ikiz bebek dünyaya getiren Leman Yarıkkaya asrın deprem felaketine tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi'nde yakalandı. Yıkılan hastane binasının enkazında kalan Yarıkkaya, depremin ikinci günü enkazdan kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerini sesini duyup yardım isteyen Yarıkkaya ekipler tarafından kurtarıldığında sağ ayağı parçalanmış haldeydi. Hastaneye kaldırılan genç kadının, bir ayağı kesilirken kırılıp ters dönen diğer ayağı da uzun süren tedavilerle normal haline getirildi. Uzun süre ayaklarında demirlerle yaşayan Yarıkkaya'ya tedavi sırasında kangren olan bacağı ikinci kez kesildi. Sağlam olan bacağından dokular alınarak kesilen bölgeye nakledildi. 6 ay yatalak kalan genç kadın yaklaşık 2 yıllık tedavinin ardından çocuklarının yanına dönebildi.

15 KİLOLUK PROTEZ YÜRÜTMEDİ

Ayağına takılan protezin tabanını demir olmasından dolayı 15 kilogram ağırlığını taşımakta zorluk çeken Yarıkkaya, 3 kez protez yapılmasına rağmen bir türlü yürüyemeyince doktorunun tavsiyesi üzerine Gaziantep'e gelerek Büyükşehir Belediyesine bağlı Buğday Tanesi Protez ve Ortez Merkezi'ne başvurdu. Burada yapılan tedaviler sonrasında Yarıkkaya'ya rahat yürüyebileceği bir protez takıldı.

KUŞ GİBİ HAFİFLEDİM

Yeni takılan protezle uzun süre ilgilenemediğini ikiz çocuklarıyla daha fazla ilgilenebileceği için mutlu olduğunu söyleyen Yarıkkaya, "6 ay hastanede yattım. 1,5 yıl da tekerlekli sandalye ile hastaneye gidip gelebildim. Çünkü ayağım ikinci kez ampute edildi, diğer bacağım kırılıp ters döndüğü için o da ağır ameliyatlar sonucu normal haline getirildi. İlk takılan protezler kullanışlı değildi. Son kullandığım epey de pahalıydı, hayırseverler karşılamıştı. Çünkü fazla protez değiştiği için artık masrafını karşılayamıyorduk. Sonra tedavimi yapan doktor burayı önerdi. Burada bizimle çok iyi ilgilendiler. Zor günler atlattık, büyük bir felaketti. Allah razı olsun buraya gelene kadar benimle çok ilgilenildi ama yine de eski protezim kullanışlı değildi, şimdi o döneme göre kuş gibi hafifledim. Artık çocuklarıma daha çok faydalı olabileceğim için mutluyum" dedi.