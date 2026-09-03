Hatay’lı İsmail Kurt’tan acı haber: Cansız bedeni 550 metre derinlikten çıkarıldı

Ekipler tarafından denizden çıkarılan erkek naaşı üzerinde yapılan detaylı incelemeler ve kimlik tespiti sonucunda, cansız bedenin Hatay'ın Reyhanlı ilçesi nüfusuna kayıtlı İsmail Kurt'a ait olduğu kesinleşti. İsmail Kurt'un vefat haberi, memleketi Reyhanlı'da ve sevenleri arasında büyük bir acı ve üzüntüyle karşılandı.

KAYIP 17 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İsmail Kurt'un naaşına ulaşılmasıyla birlikte facianın bilançosu netleşirken, batan gemide bulunan diğer kayıp şahısları arama çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Gemi faciasında hâlen ulaşılmaya çalışılan isimler şunlar: Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Azel Hilaloğlu, Şerife Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mehmet Nuri Ayran.

Arama-kurtarma ekiplerinin derin deniz şartlarında yürüttüğü çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor.