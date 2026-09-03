Haberler Yaşam Haberleri Hatay’lı İsmail Kurt’tan acı haber: Cansız bedeni 550 metre derinlikten çıkarıldı
Giriş Tarihi: 3.09.2026 14:35

Hatay’lı İsmail Kurt’tan acı haber: Cansız bedeni 550 metre derinlikten çıkarıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında Pazar günü batan Filo Jet gemisinde kaybolan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Denizin yaklaşık 550 metre derinliğinde yürütülen hassas çalışmalar sonucunda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’lı İsmail Kurt’tan acı haber: Cansız bedeni 550 metre derinlikten çıkarıldı
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Ekipler tarafından denizden çıkarılan erkek naaşı üzerinde yapılan detaylı incelemeler ve kimlik tespiti sonucunda, cansız bedenin Hatay'ın Reyhanlı ilçesi nüfusuna kayıtlı İsmail Kurt'a ait olduğu kesinleşti. İsmail Kurt'un vefat haberi, memleketi Reyhanlı'da ve sevenleri arasında büyük bir acı ve üzüntüyle karşılandı.

KAYIP 17 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İsmail Kurt'un naaşına ulaşılmasıyla birlikte facianın bilançosu netleşirken, batan gemide bulunan diğer kayıp şahısları arama çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Gemi faciasında hâlen ulaşılmaya çalışılan isimler şunlar: Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Azel Hilaloğlu, Şerife Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mehmet Nuri Ayran.

Arama-kurtarma ekiplerinin derin deniz şartlarında yürüttüğü çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor.

#REYHANLI

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Hatay’lı İsmail Kurt’tan acı haber: Cansız bedeni 550 metre derinlikten çıkarıldı
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