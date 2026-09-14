Hatice Sena’nın mutlu günü

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SABAH Gazetesi Ankara Asayiş muhabiri Hatice Sena Uyaner ile İhlas Haber Ajansı Ankara Büro kameramanı Gürkan Sayın hayatlarını birleştirdi. Kurtuluş Parkı'ndaki bir nikah salonunda düzenlenen törende, genç çiftin heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okundu. Nikah memurunun sorusuna "evet" diyerek dünyaevine giren Uyaner ve Sayın salondaki davetlilerden büyük alkış aldı. Çiftin en mutlu gününde aileleri, yakınları, dostları ve mesai arkadaşları da yanlarında oldu. Törene Sabah Ankara İstihbarat Büro ekibi katılarak çifti yalnız bırakmadı.