Hatice’yi akrabası katletti

Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 279. Sokak'taki evine gelen baba Selçuk Fırtına, kızı Hatice Fırtına'yı (16) yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız çocuğunun birden fazla bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, evdeki incelemeler ve toplanan deliller doğrultusunda şüphelinin, ailenin akrabası F.F. (36) olduğunu belirledi. Bölgedeki yaklaşık 80 güvenlik kamerasından 300 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eve hırsızlık yapmak amacıyla girdiğini, evde Hatice Fırtına ile karşılaşınca paniğe kapılıp, bıçaklayıp kaçtığını söylediği iddia edildi.